Mechernich-Katzvey - Steffi Dietrich aus Mechernich wird vermisst

Mechernich-Katzvey.

Steffi Dietrich hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr ihr Haus in Mechernich-Katzvey verlassen und wird seitdem vermisst. Die Polizei Euskirchen suchte am Sonntagabend mit einem Diensthund, mit mehreren Rettungshunden und einem Hubschrauber nach der 79-Jährigen.