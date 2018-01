Köln - Starker Regen: Schiffe können auf dem Rhein nur eingeschränkt fahren

Köln. Wegen des starken Regens der vergangenen Tage wird der Schiffsverkehr auf dem Rhein eingeschränkt. In Köln wurde am Mittwochmorgen die Hochwassermarke I überschritten, bei der Schiffe eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten dürfen.

Für die nächsten Tage erwartet der Hochwassermeldedienst einen weiteren deutlich Anstieg des Rhein-Pegels. Die Hochwassermarke II, ab der Schiffe nicht weiterfahren dürfen, werde in den nächsten Tagen voraussichtlich aber noch nicht erreicht. Auch kleinere Flüsse könnten in den nächsten Tagen über die Ufer treten.

In NRW werden Hochwassermarken am Rhein immer zuerst in Köln erreicht, weil das Flussbett dort sehr eng ist. Am Mittwochmorgen zeigte der Pegel einen Wert von 6,38 Metern an - damit ist die Hochwassermarke I von 6,20 Metern überschritten. Schiffe müssen auf einer 50 Kilometer langen Strecke ihre Geschwindigkeit drosseln und immer per Funk für kurzfristige Anweisungen erreichbar sein. Bis zum Freitag prognostizieren die Experten Pegelstände bis 7,72 Metern. Ab einem Wert von 8,30 Metern müsste der Schiffsverkehr eingestellt werden.