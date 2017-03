Städteregion Aachen: 40 Autoaufbrüche in den letzten Tagen Letzte Aktualisierung: 27. März 2017, 14:54 Uhr

Städteregion Aachen. Ganze 40 Mal kam es in den letzten Tagen zu Autoaufbrüchen in der Städteregion. Am häufigsten traf es mit 25 Aufbrüchen die Stadt Aachen, aber auch die anderen Städte blieben nicht verschont. Die Täter gingen dabei äußerst dreist vor, denn entwendet wurden nicht nur Handtaschen und Navigationssysteme.