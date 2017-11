Infos zur Stadtpuppenbühne mit „Pech & Schwefel“

Das Öcher Schängche bietet Stabpuppenspiel in Aachener Mundart und wurde 1921 durch Heimatdichter Will Hermanns und andere Aachener gegründet.

Man spielt Kinderstücke, unter anderem nach Märchen und Sagen, Erwachsenenstücke und seit 2008 das Aachener Stockpuppen-Kabarett „Pech & Schwefel“. Im Karneval gibt es regelmäßig eine Veranstaltung „Öcher fiere met et Schängche Fastelovvend“. Während in den Kinderstücken der Anteil an Aachener Mundart reduziert ist, spricht man die Mundart in den Erwachsenenstücken intensiver.

Das Puppentheater residiert in der Aachener Barockfabrik, Löhergraben 22.

Zum Ensemble gehören Hildegard Barner, Hanna Birmans, Gabriele Herschbach, Elfriede Schultz, Albert Baurmann, Dirk Chauvistré, Paul Drießen und Peter Reuters, der auch die Bühnentechnik betreut. Künstlerischer Leiter ist Otto Trebels.

Zum Ensemble von „Pech & Schwefel“ gehören als Sprecher: Resi Schumacher, Hubert Crott, Albert Henrotte, Wendelin Haverkamp; als Puppenspieler: Elfriede Schultz, Anna Inkmann, Peter Reuters, Albert Baurmann, Otto Trebels, Sabine Haverkamp; und als Musiker: Dieter Kaspari, Franz Brandt; Geräuschemacher ist Freddy Matulla; Idee, Text, Regie: Wendelin Haverkamp.

„Pech & Schwefel“ und „Oecher fiere met et Schängche Fastelovvend“ sind Projekte des Förderkreises Öcher Schängche e.V. und werden von ihm veranstaltet.

Telefon: 0241/4327417

Weitere Infos: www.oecher-schaengche.de