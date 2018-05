Maastricht - Stadt Maastricht steht im Zeichen ihrer Schutzheiligen

Das weitere Programm der Heiligtumsfahrt

Gelegenheit zur stillen Verehrung des Servatiusschreins in der Sint Servaas Basiliek (oberhalb Vrijthof) ist am Freitag, 1. Juni, von 12.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Um 19 Uhr beginnt ein Konzert mit dem Aachener Domchor und dem Symphonieorchester Amikejo in der Kirche Hl. Jozef en Theresia Parochie, Theresiaplein 8. Der Eintritt kostet 12,50 Euro. Karten sind erhältlich über www.theateraanhetvrijthof.nl.

Gratiskonzerte an diversen Orten in der Innenstadt gibt es am Samstag, 2. Juni, von 12 bis 18. Außerdem werden ab 14 Uhr Reliquien in der Basilika Onze Liewe Vrouw und ab 16 Uhr in der Sint Servaas Basiliek gezeigt.

Eine zweite Prozession geht am Sonntag, 3. Juni, durch die Stadt. Start ist um 14 Uhr am Hubertus­plaan. Tribünenkarten kosten 10,- Euro, Reservierungen über www.theateraanhetvrijthof.nl oder www.maastricht-marketing.nl. Weitere Infos unter www.heiligdomsvaartmaastricht.nl.