Aachen.

Die drei jugendlichen Täter haben sich nach Polizeiangaben abgesetzt. Vorerst sind sie nicht greifbar. Am Montagabend waren eine 17-jährige Rumänin und zwei 14 und 16 Jahre alte Brüder aus Spanien zunächst in eine Pflegefamilie gekommen. So ist das Verfahren – unabhängig von der Nationalität – wenn Minderjährige ohne festen Wohnsitz wieder auf freien Fuß gesetzt werden.