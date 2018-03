Köln - Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafe im Kölner Raser-Prozess

Köln.

Für einen tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Köln sollen die Raser nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Gefängnisstrafen ohne Bewährung bekommen. Bei beiden Angeklagten lägen keine besonderen Umstände vor, die eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung rechtfertigten, argumentierte der Staatsanwalt am Donnerstag in seinem Plädoyer. Das Kölner Landgericht will um 13.30 Uhr das Urteil sprechen. Zuvor hatte Bundesgerichtshof die Bewährungsstrafen aus einem ersten Prozess in Köln moniert.