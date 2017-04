Mit dem Junioren-Team 1970 EM-Gold geholt

Peter Weinberg stammt aus Eschweiler. Bereits mit sechs Jahren ritt er auf Ponys und war in jungen Jahren in mehreren Sätteln erfolgreich: in Springen, Vielseitigkeit und sogar Dressur bis zur Klasse M. „Damals war es noch üblich, vielseitig anzufangen“, so Weinberg.

Erste internationale Erfolge feierte der heute 64-Jährige in der Vielseitigkeit, die damals noch Military hieß: 1970 wurde er mit dem deutschen Team Europameister. „Vor der EM habe ich sogar eine Dressur-Ausbildung bei Hans Dahmen gemacht“, erinnert Weinberg an den bekannten Aachener Ausbilder.

Nachdem Hans Berenz, für den Weinberg damals ritt und dessen Anlage in Kohlscheid er heute mit Sohn Thomas als Ausbildungs- und Handelsstall weiterführt, die Spitzenpferde von Peter Schmitz (Stolberg) gekauft hatte, stieg Weinberg in den Springsattel um. 1977 gewann er auf Uhland als jüngster Springreiter den „Großen Preis der Bundesrepublik Deutschland“ beim damals größten europäischen Hallenturnier in Dortmund. Der Sieg im „Großen Preis von Berlin“ und erste Nationenpreise folgten.

1998 gehörte der Kohlscheider mit Grannenfels zum Olympia-Kader. Doch zwei Monate vor Seoul brach sich der Hengst ein Bein und musste eingeschläfert werden. Vor rund zehn Jahren beendete Peter Weinberg seine aktive Karriere.