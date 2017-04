Aachen/Jülich.

Manchmal geht es relativ schnell, das vor Gericht aus Tätern Opfer werden, manchmal bedarf es lediglich der Aussage eines einzigen Zeugen. Ein solcher Fall war am Montag am Aachener Landgericht zu beobachten, an dem der Prozess um den Sportplatzüberfall in Jülich-Güsten am 6. November 2016 geführt wird.