Sportplatzüberfall: Neunter Tatverdächtiger in Haft

Jülich/Düren.

Nach dem Überfall auf ein Fußballspiel in Jülich Anfang November sitzt jetzt ein neunter Tatverdächtiger in Haft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der mutmaßliche Täter ist 23 Jahre alt, deutscher Staatsbürger, hat türkische Wurzeln und lebt in Düren.