Alsdorf.

Ende März hatten sich die beiden Teams, die regional und tabellarisch in der Kreisliga D benachbart sind, auf dem Sportplatz getroffen. Im Team von Kellersberg II standen überwiegend Türken, bei Blau-Weiß Alsdorf sind ausschließlich Syrer am Ball. Schon vor der Partie hatte es Bedenken gegeben, dass der Konflikt zwischen den beiden Staaten auf einem kleinen Sportplatz in Alsdorf ausgetragen werden könnte.