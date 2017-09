Buir.

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen ist die A4 in Fahrtrichtung Köln wieder freigegeben. Der Stau, der nach einer Sperrung vor der Abfahrt Düren entstanden war, löse sich noch am Vormittag wieder auf, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei auf Anfrage unserer Zeitung sagte.