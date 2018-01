Berlin - SPD wirft Laschet „Wortbruch“ bei Sondierungen vor

Berlin.

Union und SPD ringen bei den Sondierungsverhandlungen über eine große Koalition um einen Kompromiss in der Steuerpolitik. Die Verhandlungen über eine Reform der Einkommensteuer waren in der zuständigen Gruppe am Dienstag vor allem wegen des Widerstandes der CSU gegen eine Anhebung des Spitzensteuersatzes für Besserverdienende festgefahren.