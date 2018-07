Aachen.

Am Freitag ist der letzte Schultag, ab Samstag sind Sommerferien, und zu deren zuverlässigen Begleiterscheinungen gehören nicht nur Packstress in Familien, Staus auf Autobahnen und Schlangen vor Gepäckaufgabe-Schaltern, sondern auch die Diskussion darüber, ob es eigentlich okay ist, dass die Lehrer jetzt wieder so lange frei haben.