Blick auf 25 JahreForschungsarbeit

25 Jahre Forschungsarbeit mit der Suche nach anwendungsorientierten, technischen Lösungen in den Bereichen regenerativer und effizienter Energienutzung: Die feiert das Solar-Institut Jülich (SIJ) der FH Aachen am Freitag.



Forscherinnen und Forscher des Solar-Instituts werden über Schwerpunkte ihrer Arbeit berichten und sich darüber austauschen. Zentrale Themen dabei sind zum Beispiel: solarthermische Systeme, thermische Energiespeicher und effiziente Systeme.



Über Energiespeicher in der kommunalen Energieversorgung der Zukunft, referiert etwa Anette Anthrakidis. „Vom Verbraucher zum Mitspieler – die neue Bedeutung von Gebäuden für die Energieversorgung“ ist das Thema von Bernd Döring.