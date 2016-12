So klang 2016 in unserer Redaktion (Teil 5)

Aachen. Nicht nur das Jahr, auch unser musikalischer Jahresrückblick neigt sich nun dem Ende. Im fünften Teil: Die zehn Lieblingslieder unseres AN-Lokalchefs Achim Kaiser und unseres Sportredakteurs Roman Sobierajski.

Achim Kaiser

The Mute Gods - Nightschool For Idiots: Feiner Popsong mit leichten Proganleihen. Schöner Refrain auf ausgedehntem Soundteppich. Perfekt für den Einstieg. Bassist Nick Beggs unterstützt auch Steven Wilson und Steve Hackett, lieferte vor Jahrzehnten Hits mit Kajagoogoo.



Dave Kerzner - Stranded (live): Der amerikanische Musiker, Songwriter, Produzent und Sounddesigner mit einer Live-Version aus dem Debütalbum. Pink Floyd, „ick hör Dir trapsen“. Wunderbar sphärisch mit dramatischen Momenten.



Hiromi – Spark: Jazz-Fusion-Rock vom Feinsten. Die japanische Pianistin mit Anthony Jackson (Bass) und Simon Philipps (Drums) rasend schnell unterwegs. Das Schlagzeug bestimmt mit die Melodie und das Klavier mit den Rhythmus.



Fitz and The Tantrums - HandClap: Easy-Going-Pop zum Mitklatschen. Mal so für zwischendurch. Die Sky-Fußballgucker kennen den flotten Song. Lief immer im Abspann von „Alle Spiel, alle Tore“.



Southern Empire - The Bridge That Binds: Achtung epischer Progrock! 28 (!) Minuten mixt die australische Band um Mastermind Sean Timms einen köstlichen Soundcocktail, der süchtig machen kann. Alles drin, was das Progherz begehrt.



Nena - Berufsjugendlich (live): Sie kann’s auch härter und mit Selbstironie. In die Playlist hier als deutsche Quotenfrau aufgenommen. Fast noch besser als die Berliner Band Ideal während der Neuen Deutschen Welle in den Achtzigern.



Dave Kerzner - Crossing Of Fates (live): Keyboard dominierter Progrock mit exzellenten Synthisolis. Auf dem Studioalbum lieferte Keith Emerson die Synthesizerpassagen. Leider gab der sich vor Monaten die Kugel und applaudiert dem Kollegen Kerzner nun vom Himmel.



Steven Wilson - Don’t Hate Me: Es folgen drei Stücke vom besten Progrock-Album 2016: 4 ½ (Viereinhalb). Der begnadete Gitarrist, Sänger, Komponist und Produzent mit einem gefühlvollen Cover eines Porcupine Tree-Klassikers. Zum Träumen.



Steven Wilson - My Book Of Regrets: Es wird härter und komplexer, bleibt aber melodisch. Manchmal meint man The Who zu hören, dann geht’s aber ab in proggige Gefilde. Überzeugend auch der Klasse-Gesang. Nick Beggs liefert auch die Backgroundvocals.



Steven Wilson - Vermillioncore: Der Knaller auf dem Album. Ein sich steigerndes Instrumentalstück mit krachenden Gitarren, wechselnden Rhythmen, fantastischen Bassläufen und knackigen Keyboardklängen. Top!

Roman Sobierajski

Car Seat Headrest: Es gibt keinen Grund, depressiv zu sein, Du hast halt nur nicht entschlossen genug versucht, es zu mögen. Sätze eines vor Kreativität strotzenden 24-Jährigen, von dem noch viel zu erwarten ist.

Beginner: Das Beste zum Schluss, die Wiedergeburt des guten, alten Mixtapes. Zwei Jahrzehnte Bandgeschichte in 45 Minuten.

Radiohead: Thom Yorke & Co. auf ihrem Weg vom brachialen Riff der Anfangszeit hin zur Zerbrechlichkeit. Ein langer, langer Weg.



Die Fantastischen Vier: Fantas, Musiker und Publikum in einem Raum, ein einziger Versuch, der sitzen muss. Für Vinyl-Freunde ein Live-Muss.



J. Cole: Von Jay-Z auserkoren, experimentierfreudig, wortgewandt, schon lange mehr als nur die amerikanische Hoffnung.



Placebo: Warm orchestriert, Brian Molko zeigt, was in ihm steckt – nach vielen Therapiegesprächen. Wintermusik.



Als-J: Ein Delta am Fuße der Rocky Mountains. Verwobene Klangstrukturen in familiärem Gewand

James Blake: Ist mit seinem Werk noch lange nicht fertig, befruchtet Bon Iver – und umgekehrt.



Kendrick Lamar: Öfter für den Grammy nominiert als Michael Jackson, trotzdem immer noch die reelle Stimme Comptons.



Wham: Der späte Dank für 30 Jahre Weihnachten



