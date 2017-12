Region - Silvesterwetter: Um Mitternacht nass und ohne Blick auf die Sterne

Region. Raketen und Böller haben es in der Silvesternacht in NRW schwer gegen Regen und Böen. Dichte Wolken halten sich über dem Land und verhindern um Mitternacht einen freien Blick auf die Sterne, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmittag prognostizierte.

„Wir können leider kein Aufreißen des Himmels und keine Wolkenlücke zum Jahreswechsel in Aussicht stellen”, sagte Meteorologin Maria Hafenrichter. Auch wenn der Regen zwischendurch Pause mache, treibe kräftiger Wind mit teils starken Böen immer wieder neue Regengebiete heran. Dazu sei es mit um die zehn Grad sehr mild. 2018 beginne dann mit vielen Schauern.

Auch im restlichen Land wird es mit 7 Grad an der Ostsee und 16 Grad im Süden meist mild. Südlich der Donau zeigt sich das Wetter am Sonntag von seiner freundlichen Seite. Allerdings fällt in der Silvesternacht verbreitet Regen, ausgenommen ist zunächst der Südosten.

Nach Mitternacht kommt von Württemberg bis in die Niederlausitz Regen auf. Dazu weht teils starker, südwestlicher Wind. Die Temperaturen im Südosten sinken in der Nacht gebietsweise auf 2 Grad. Im Rest des Landes dürften die Temperaturen gegen Mitternacht zumeist bei 7 Grad liegen.

Auch zum Start des neuen Jahres bleibt es mild. Aufgrund feuchter Meeresluftmassen, die nach Deutschland strömen, fällt am Montag immer wieder Regen. Schnee ist nur im Bergland ein Thema. Aber selbst dort fällt zumeist Regen. Mit Höchstwerten, die im Westen gebietsweise im zweistelligen Bereich liegen, bleibt es am 1. Januar deutlich zu mild für die Jahreszeit.

Wie die Meteorologen mitteilten, muss an Neujahr auch mit stürmischem Wind gerechnet werden. Im Bergland kommt sogar häufig Sturm auf. Wegen anhaltender Niederschläge und wegen des Tauwetters in den Bergen dürften vor allem im Süden und Südwesten die Pegelstände der Flüsse deutlich steigen. Der DWD empfiehlt daher einen Blick auf die Berichte der regionalen Hochwasserzentralen.