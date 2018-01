Region - Silvesternacht in der Region verläuft ruhig

Region. Die Polizeidienststellen in der Region zeigen sich mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden. So seien im Vergleich zu den vorherigen Jahren nur wenige Verletzte zu beklagen. Die Zahl der Einsätze hielt sich in Grenzen. Auch in Köln war die Lage ruhig.

Die Polizeileitstelle in Düren bezeichnete die Lage als „weitgehend ruhig“, es seien deutlich weniger Einsätze als im letzten Jahr gefahren worden. Bei den wenigen Einsätzen handelte es sich um kleinere Delikte, hauptsächlich im Umgang mit Feuerwerk.

Unabhängig voneinander wurden zwei Personen nach Streitigkeiten auf Familienfeiern in Gewahrsam genommen. Auch im Straßenverkehr ist die Bilanz erfreulich. Bei den Kontrollen wurde lediglich ein Verstoß festgestellt. Ein Autofahrer fuhr unter Alkoholeinfluss.

In Langerwehe wurden durch einen Brand zwei Einfamilienhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Ein Spätzünder entzündete gegen 00:45 Uhr ein Gartentor zwischen den Häusern. Die Bewohner der Häuser konnten das Feuer nicht mehr selber löschen und brachten sich in Sicherheit. Die Freiwillige Feuerwehr Langerwehe löschte den Brand. Ein Bewohner wurde bei dem Löschversuch verletzt und in die Uniklinik Aachen gebracht.

In Heinsberg sei die Lage ebenfalls ruhig gewesen. Insgesamt gab es rund zwanzig Einsätze mit Silvesterbezug. So meldete die Leitstelle dort Einsätze wegen leichter Körperverletzungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen und Rühestörungen. Festnahmen gab es keine. Aufgrund von Alkoholkonsum wurden zwei Autofahrern Blutproben entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Die Leitstelle der Polizei in Aachen zeigte sich auf Anfrage unserer Zeitung wenig auskunftfreudig. Man sei mit der Nacht zufrieden, weitere Informationen gäbe es im Laufe des Tages.

Die Kölner Polizei ist in der Silvesternacht zu mehreren Schlägereien im ganzen Stadtgebiet ausgerückt. Neun Frauen hätten zudem angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Hier seien drei Tatverdächtige identifiziert worden. Insgesamt sei die Einsatzlage in etwa vergleichbar mit der an einem normalen Wochenendtag.

„Es waren unfassbar viele Menschen in der Stadt”, sagte der Sprecher. Szenen wie in der berüchtigten Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren habe es nicht gegeben. So sei es nirgendwo zu Zusammenrottungen von mehreren hundert Menschen gekommen.