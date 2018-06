Aachen/Eschweiler - Signalstörung: Bis Freitagmorgen Behinderungen zwischen Aachen und Köln

Aachen/Eschweiler.

Auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln hat es am Donnerstagnachmittag eine massive Störung gegeben. Weil die Signale im Abschnitt zwischen Eschweiler und Stolberg ausgefallen waren, blieben etliche Züge stehen oder kamen zu spät. Vor allem im Aachener Hauptbahnhof warteten viele Reisende auf ihre Weiterfahrt. Ein Ende der Probleme war am Donnerstagabend noch nicht in Sicht.