Mönchengladbach - Sieben Meter hohen Baum aufrecht durch die Stadt transportiert

Mönchengladbach. Ein Garten- und Landschaftsbauer hat einen sieben Meter hohen Baum senkrecht stehenden auf der Ladefläche durch Mönchengladbach gefahren.

Nachdem der Baum an einer Fußgängerbrücke hängen geblieben war, hielten Beamte den Wagen an. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, den Baum auf der Ladefläche schlicht vergessen zu haben.