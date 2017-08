Sicherheitsunterlagen von Mitarbeitern in nuklearen Anlagen manipuliert

Jülich. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) hat über den Zeitraum mehrerer Jahre Sicherheitsunterlagen von Mitarbeitern an kerntechnischen Anlagen manipuliert. Als Folge dessen konnten bundesweit Menschen an Anlagen wie Kernkraftwerken oder Atommüll-Lagern arbeiten, ohne vorab von den Sicherheitsbehörden überprüft worden zu sein.

Das hat die JEN heute Morgen mitgeteilt. Wie umfangreich die Manipulationendes Mannes aus Jülich sind, steht derzeit noch nicht fest.

Die JEN überprüft momentan die so genannten Zuverlässigkeitsüberprüfungen von 177 internen Mitarbeitern sowie von 800 – 900 Arbeitern von Fremdunternehmen. Die Atomaufsicht wurde in Kenntnis gesetzt. Die Staatsanwaltschaft Aachen ermitteltwegen Urkundenfälschung. Nach Aussage der JEN könne ein terroristischer Hintergrund als Motivation für die Manipulationen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Ob Zuverlässigkeitsüberprüfungen absichtlich gefälscht worden seien, könne jedoch auch noch nicht ausgeschlossen werden.

Nach der Strafanzeige des JEN gegen den Mitarbeiter am Freitag voriger Woche haben Ermittler in dieser Woche die Privatwohnung des Mitarbeiters in Jülich durchsucht und nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft Beweismittel in Form von Speichermedien sichergestellt. Deren Auswertung werde ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen, teilte Staatsanwalt Jost Schützeberg, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Freitag auf Anfrage mit. Einen Hinweis auf weitere Beteiligte gebe es nicht.

Die Manipulationen waren zufällig bei internen Überprüfungen der JEN aufgefallen. Bislang sind in 13 Fällen manipulierte Sicherheitsunterlagen entdeckt worden. Als Folge der Ermittlungen werden derzeit bundesweit nirgendwo Mitarbeiter in nukleare Sicherheitsbereiche vorgelassen, deren Zuverlässigekeitsüberprüfung aus Jülich stammt. Warum der zuständige Mitarbeiter in Jülich die Unterlagen manipulierte, ist laut JEN unklar. Er wurde vom Dienst freigestellt.Auch die Staatsanwaltschaft hat noch keinerlei Erkenntnisse über die Motive des Mannes. Er habe bislang noch keine Angaben gemacht und eine Vernehmung stehe noch aus, sagte Schützeberg.

Nukleare Einrichtungen gelten sicherheitstechnisch als besonders sensible Bereiche. Mitarbeiter dürfen per Gesetz nur dort arbeiten, wenn sie von den deutschen Sicherheitsbehörden als unbedenklich eingestuft worden sind. Einer solchen Zuverlässigkeitsüberprüfung muss sich jeder Mitarbeiter an kerntechnischen Anlagen alle fünf Jahre stellen. Normalerweise.

Die Jülicher Fälle stellen nämlich jetzt das komplette Sicherheitskonzept für Nuklearanlagen infrage. De Facto hat ein einziger Mitarbeiter der JEN ein bundesweites System ausgehebelt und ist dabei nur zufällig aufgeflogen. Er bescheinigte Mitarbeitern für kerntechnische Anlagen aus Jülich, die bundesweit auf Anforderung auch in sämtlichen AKW eingesetzt werden können, die Unbedenklichkeit, obwohl es eine entsprechende Überprüfung gar nicht gab.

Das ist nur möglich, weil es in Deutschland kein einheitliches Register für Mitarbeiter in Kernkraftanlagen gibt. Stattdessen verlassen sich die Betreiber von Nuklearanlagen auf die Angaben des Arbeitgebers, bei dem der Arbeiter zuvor tätig war. Auf diese Art und Weise konnten bundesweit Arbeiter ohne behördliche Überprüfung in Hochsicherheitszonen von kerntechnischen Anlagen vordringen.

In wie vielen Fällen das tatsächlich passiert ist, werde momentan mit Hochdruck geprüft, sagte die JEN.