Düsseldorf.

Es ist ein Schreckensszenario: Eine mit Sprengstoff beladene Drohne taucht plötzlich über dem Landtagsgebäude in Düsseldorf oder einem voll besetzten Fußballstadion auf. „Wir sind gegen solche Attacken so gut wie machtlos“, heißt es aus Sicherheitskreisen. „Wir können nur hoffen, dass so etwas nicht passiert.“