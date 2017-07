Aachen.

„Im 40. Jahr.“ So lange ist Dieter Herff Hindernisrichter. Vier Jahrzehnte, in denen er Jahr für Jahr diese eine, diese besondere Woche in der Soers verbringt und genau hinschaut, was Pferd und Reiter tun. Ihm und seinen 27 Kollegen entgeht kein Wackler einer Hindernisstange, keine Berührung des Wassergrabens.