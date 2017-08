Von Kuba über Paris und Salamanca nach Aachen

Raúl Fornet-Betancourt wurde 1946 in der Stadt Holguín auf Kuba geboren; seine 97-jährige Mutter lebt nach wie vor dort. Er studierte neben Philosophie auch Theologie, Literatur- und Sozialwissenschaft – in Valencia, Salamanca, Paris und Aachen. „Was ich von Theologie verstehe, verdanke ich aber in erster Linie Befreiungstheologen wie Leonardo Boff und Jon Sobrino.“

Fornet-Betancourt promovierte 1977 über Martin Heidegger an der RWTH Aachen bei dem Philosophen Walter Biemel (1918-2015), lehrte und forschte in Eichstädt, habilitierte sich 1990 in Bremen über Marxismus in Lateinamerika. Von 1989 bis 2011 arbeitete er am Missionswissenschaftlichen Institut an der Aachener Goethestraße. Der Vater von vier Kindern lebt nach wie vor in Aachen, wenn er nicht gerade irgendwo in der Welt unterwegs ist. (pep)