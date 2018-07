Kelmis - Segway-Polo: Schweißtreibend auch ohne viel Beinarbeit

Spiele der EM live verfolgen

Bei der EM im Segway-Polo kämpfen 14 Teams um den Titel. Im Stadion an der Stadionstraße 10 in Kelmis treten täglich von 10 bis 20 Uhr Mannschaften aus Schweden, Österreich, Deutschland, Belgien oder der Schweiz an. Auch der Weltmeister Barbados ist dabei. Das Turnier läuft bis Sonntag. Der Eintritt ist frei.