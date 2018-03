Köln - Schwerer Straßenbahnunfall in Köln: Fahrer war angetrunken

Köln.

Mit Alkohol im Blut hat ein Straßenbahn-Fahrer auf der Luxemburger Straße in Köln einen Auffahrunfall mit etwa 40 Verletzten verursacht. Der Verdacht auf Alkohol habe sich bei dem 55-Jährigen bestätigt, eine Blutprobe soll letzte Gewissheit bringen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Fahrer hatte am Donnerstagabend eine andere Bahn gerammt, die an der Haltestelle Eifelwall in der Innenstadt stand.