Mechernich - Schwer verletzt: Mann steckt im Müllwagen fest

Mechernich. Schwere Verletzungen hat sich ein Mitarbeiter der Müllabfuhr am Dienstagmittag beim Leeren einer Mülltonne in Mechernich zugezogen. Der 34-jährige Mann wurde versehentlich von einem Greifarm eines Müllwagens erfasst und kopfüber eingeklemmt.

Der Mann aus Euskirchen stellte am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in der Straße „Auf der Kier“ eine zu leerende Mülltonne auf den Hebearm des Müllfahrzeugs. Als die Tonne hochgezogen wurde und in den Innenraum rutschte, stieg der Mitarbeiter hinterher, um sie wieder herauszuziehen.

Bei dieser Aktion löste er versehentlich einen Sensor aus, der dafür sorgte, dass der Mann von den Greifarmen des Wagens erfasst und kopfüber eingeklemmt wurde. Er wurde von der Feuerwehr aus den Greifarmen befreit und anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.