Düsseldorf/Aachen - Schweinepest: Die Landesregierung bläst zur Jagd

Düsseldorf/Aachen.

Weil in Polen und Tschechien die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die Wildschweinbestände drastisch reduzieren. Um die Tiere landesweit deutlich intensiver bejagen zu können, hat das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf mit sofortiger Wirkung die Schonzeit für die Schwarzkittel aufgehoben.