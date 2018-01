Duisburg - Schulleiter händeringend gesucht: Pilotprojekt startet in Duisburg

Duisburg.

Im Kampf gegen den Mangel an Grundschulleitern in Duisburg gehen Stadt und Land neue Wege. In einem Pilotprojekt soll Grundschullehrern in Duisburg die Leitungsaufgabe schmackhaft gemacht werden. Das Projekt wird am Freitag (10.00 Uhr) vorgestellt und mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung gestartet.