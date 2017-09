Bundesschützenfest in Heinsberg: Aachen stellt den Diözesankönig

Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) umfasst nicht alle Schützenvereine in Deutschland. Man unterscheidet dabei zwischen Brauchtumsvereinen und den Bruderschaften des BHDS, die eng an das Gebet und die Kirche gebunden sind. Im BHDS sind 400.000 Mitglieder in über 1300 Bruderschaften vertreten. Am Wochenende schossen die Schützen des BHDS ihren König aus. Mehr als 15.000 Schützen kamen nach Heinsberg.

Hermann-Josef Degen (60) ist der neue Bundeskönig des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BDHS). Er kommt aus der Bruderschaft St. Hubertus in Miesenheim, die zum Bezirksverband Pellenz im Diözesanverband Trier gehört. Jetzt wird er den BDHS zusammen mit Bundeskönigin Dorothea Lessnich repräsentieren.

Ganze 30 Ringe, wie der Bundeskönig, schaffte auch Stefan Doncks (45) von der Bruderschaft St. Sebastianus Stolberg-Mitte beim Bundeskönigsschießen. Aufgrund des schlechteren Schussbildes musste er sich mit dem Titel des Diözesankönigs der Diözese Aachen zufriedengeben. Er repräsentiert die Diözese mit seiner Frau Sabine. (anna)