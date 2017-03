Heerlen.

Die niederländische Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünf Personen nach einer Schießerei in Heerlen festgenommen. Bei den Personen handelt es sich um eine 18-jährige Frau und vier 20 bis 24 Jahre alte Männer. Sie waren zusammen in einem Auto auf dem Heerenweg unterwegs, als sie von einer anderen Gruppe Jugendlicher angepöbelt wurden.