Deniz Naki: Schüsse auf den Fußballprofi auf der A4 bei Düren

Düren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach nächtlichen Schüssen auf den deutsch-türkischen Fußballprofi Deniz Naki auf der Autobahn 4 bei Düren wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt.

Mehr zum Thema

Auf den Wagen des 28-Jährigen seien auf der Autobahn in der Nacht zu Montag aus einem Auto heraus mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte die Aachener Staatsanwältin Katja Schlenkermann auf dpa-Anfrage.

„Wir ermitteln in alle Richtungen.” Auch eine politisch motivierte Tat sei nicht auszuschließen. „Wir nehmen die Angaben von Herrn Naki sehr ernst.”

Der aus Düren stammende Ex-Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft gilt als Kritiker der türkischen Regierung, hatte sich mit kurdischen Opfern solidarisiert - und vermutet hinter dem Angriff einen politischen Hintergrund.

In der Online-Ausgabe der „Welt” sprach der unverletzt gebliebene Naki von einem „Mordanschlag”, zwei Schüsse hätten sein Auto getroffen, er sei in Todesangst gewesen. Im Magazin „bento” sagte der Fußballer: „Ich glaube, dass es hier um eine politische Sache geht”.

In der Türkei sei er „eine laufende Zielscheibe, weil ich mich pro-kurdisch äußere”. Der Profi - einst beim FC St. Pauli und SC Paderborn unter Vertrag - spielt aktuell beim Drittligisten Amed SK in der Kurdenmetropole Diyarbakir in der Türkei.