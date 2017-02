Streckenlänge: 13 Kilometer

Startpunkt GPS: N50 46.287 E5 57.866

Anfahrt mit dem Pkw zum Heerenhofweg, Mechelen (NL): Vom Stadtzentrum in Aachen fahren Sie über die Vaalser Straße in Richtung niederländische Grenze. Sie bleiben auf dieser Straße (N 278) und passieren nach dem dritten Kreisverkehr Lemiers. Nach dem vierten Kreisverkehr folgen Nijswiller und Wahlwiller. In Wahlwiller biegen Sie links ab und folgen dem Schild Mechelen/Epen. Am Querweg nach einigen Kilometern geht es nach links weiter. Sie erreichen Mechelen. Vor der Kirche weist ein Schild nach rechts auf die Parkplätze P1 und P2 hin. Hier können Sie den Wagen kostenlos parken.

Das ist noch wichtig: Am Karnevalssamstag und am Rosenmontag gehen Karnevalszüge durch Vaals. Man sollte auf dem beschriebenen Weg nach Mechelen vor 13 Uhr durch Vaals sein. Ansonsten fahren Sie über die Autobahn in die Niederlande und kommen aus der anderen Richtung zum Ziel.