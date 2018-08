Düsseldorf/Essen - Schlichtung in Aussicht, aber Streiks an Unikliniken gehen weiter

Düsseldorf/Essen.

Im festgefahrenen Tarifkonflikt gehen die Streiks an den Unikliniken in Essen und Düsseldorf auch nach der Einigung auf eine Schlichtung unvermindert weiter. „Wir setzen die Streiks fort, bis ein Schlichter eingesetzt ist”, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Düsseldorf.