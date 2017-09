Auch die besten Strandpavillions wurden gekürt

Essen, trinken, entspannen: Ebenfalls von der Stiftung „Nederland schoon“ werden jährlich die besten Strandpavillions gekürt. Da hatte diesmal „’t Badhuys“ auf Vlieland die Nase vorn. Bester Newcomer war „Paal 14“ in Katwijk.

Zum saubersten Strandpavillion der Niederlande wurde der „Beachclub Perrys“ in Scharendijke gekürt. Bester Strandpavillion in der Provinz Zeeland wurde unterdessen das „Dok 14“ in Cadzand.

Bei einer Befragung deutscher Touristen wurde der „Paal 17“ auf Texel zum beliebtesten Strandpavillion gekürt.

Informationen unter www.nederlandschoon.nl.