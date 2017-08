Aachen.

Schade, dass die feine Quizsendung „Der große Preis“ vor 25 Jahren vielleicht voreilig eingestellt wurde. Man kann sich Jörg Crumbach gut in der gläsernen Kugel vorstellen, in der die Kandidaten in der letzten Quizrunde drei Fragen zu ihrem Wissensgebiet beantworten mussten. Crumbach würde nur die Hälfte der erlaubten 60 Sekunden benötigen, dann würde er die Kopfhörer abnehmen und siegessicher den Moderator Wim Thoelke ansehen.