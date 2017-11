Aachen.

Hasserfüllte Reden gegen andere, nicht-islamische Glaubensgemeinschaften und deren Angehörige, aggressives Verhalten in der Gruppe, surfen auf Internetseiten mit ideologischen Inhalten – was tun, wenn Lehrer, Sozialarbeiter oder Eltern das bei Jugendlichen beobachten? Besteht Gefahr? Droht das Abdriften in eine gefährliche Richtung?