Aachen.

Mit scharfer Kritik an der rot-grünen Landesregierung von Hannelore Kraft kämpft die Linke um den Wiedereinzug in den Landtag. „Wir müssen zurück ins Parlament, um Kraft Beine zu machen, damit sie sich endlich mit den sozialen Probleme im Land beschäftigt“, erklärte am Donnerstagabend die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, bei einem Kurzauftritt in Aachen.