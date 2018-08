Kerpen - RWE-Räumaktion im Hambacher Wald: Sprengvorrichtung war Attrappe

RWE-Räumaktion im Hambacher Wald: Sprengvorrichtung war Attrappe Letzte Aktualisierung: 24. August 2018, 21:33 Uhr

Kerpen. Die am Freitag bei einem Polizeieinsatz im Hambacher Wald gefundene Sprengvorrichtung hat sich als Attrappe herausgestellt. Die Gasflasche, an der ein Handy montiert gewesen sei, befand sich nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nähe von Baumhäusern, in denen Umweltaktivisten den Wald besetzt halten. Menschen, die demnach an Seilen in Bäumen hingen, hätten den Bereich für die Untersuchung der Gegenstände verlassen müssen, hieß es.