RWE-Mitarbeiter offenbar am Tagebau angegriffen

Hambach.

Bereits am Samstagabend ist es am Rande des Tagebau Hambachs offenbar erneut zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei Aachen erst jetzt mitteilte, hatten RWE-Mitarbeiter mehrere Menschen gemeldet, die auf dem Gelände nahe der alten Autobahnbrücke an der Landesstraße 276 mehrere Zäune und Lampen beschädigten.