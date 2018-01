Maastricht - Rund 700 Millionen Euro gegen Hochwasser auf der Maas

Vorkehrungen gegen steigende Maas

Trotz aller Neuerungen treffen die zuständigen Behörden und Gemeinden in der Provinz Limburg derzeit Vorkehrungen gegen den steigenden Wasserpegel der Maas. An verschiedenen Stellen sind zusätzliche Pumpen platziert und Straßen abgesperrt worden.

Der maximale Wasserdurchfluss von 1650 Kubikmetern Wasser pro Sekunde soll am Freitag erreicht werden. Er ist abhängig von den Niederschlägen stromaufwärts in Belgien und Frankreich. Etwa ein Viertel des Nachbarlandes liegt unter dem Meeresspiegel, schon seit 600 Jahren trotzen schließlich die Niederländer durch allerlei ausgeklügelte Systeme den Fluten.

Das Restaurant Heere am Maasufer bei Marina Oolderhuuske in Roermond ist nur noch per Boot erreichbar, weil die einzige Zufahrt unter Wasser steht. Die Besitzer prüfen nun, ob am Wochenende ein größeres Boot eingesetzt werden kann. Ähnliche Probleme gibt es auch bei anderen Lokalen, etwa in Venlo.