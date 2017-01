Rund 20 Zentimeter Neuschnee: Der Winter kehrt zurück

Aachen/Düren/Heinsberg. Der Winter meldet sich zurück in der Region: Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die Nacht auf Freitag mit bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Angekündigt sind starker Schneefall und Schneeverwehungen. In höheren Lagen kann es demnach zu orkanartigen Böen kommen.

Links Mehr zum Thema

In der Nacht zum Freitag wird es allgemein zu starken Niederschlägen kommen. Während für den Abend noch Regenfälle angekündigt sind, folgen in der Nacht und bis 12 Uhr am Freitagmittag starke Schneefälle. In diesem Zeitraum wird mit Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimeter gerechnet, der größte Teil fällt jedoch innerhalb von sechs Stunden.



Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes zieht ein großes Tiefdruckgebiet über ganz Nordrhein-Westfalen hinweg. In der Nacht auf Freitag sind in großen Teilen des Bundeslandes bis zu 20 Zentimeter Neuschnee angekündigt. Wahrscheinlich werde außerdem das Sauerland viel Schnee abbekommen.

Andernorts im Westen und in der Mitte Deutschlands werden sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Bergland werde dies Glätte, orkanartige Sturmböen und starke Schneeverwehungen mit sich bringen. Die Folge könnten erhebliche Verkehrsbehinderungen sein. Betroffen ist ein breites Band von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsens und Hessen bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Am Freitag sollen die Temperaturen dann auf zwei bis vier Grad steigen, im Bergland auf minus 1 Grad. Tagsüber sollen wieder kräftige Regen-, Schnee- und Graupelschauer niedergehen. „Im Bergland fällt ausschließlich Schnee”, hieß es.