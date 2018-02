Düsseldorf - Rücksichtslose Autofahrer: Polizei mahnt zur Rettungsgasse

Düsseldorf.

Polizei und Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen haben erneut dringend an Auto- und Lastwagenfahrer appelliert, bei Unfällen eine Rettungsgasse freizuhalten. Trotz aller bisherigen Mahnungen blockierten täglich rücksichtslose Verkehrsteilnehmer den Weg zu Unfallopfern, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Düsseldorf bei einem Pressetermin zusammen mit der Feuerwehr.