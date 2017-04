In Heinsberg-Oberbruch war das Beben in der Region am stärksten spürbar

Die Intensität, wie Menschen ein Erdbeben wahrnehmen, wird nicht mit den Werten der Richterskala gemessen. Dazu dient laut Klaus Lehmann, Erdbebenfachmann beim Geologischen Dienst NRW, stattdessen die makroseismische Skala. Sie reicht von der Stärke eins (nicht fühlbar) bis zur Stärke zwölf (vollständig verwüstend).

Das Beben von vor 25 Jahren wurde in unserer Region mit einer Intensität von fünf (stark) bis sieben (Gebäudeschäden) wahrgenommen. In Heinsberg, im Stadtteil Oberbruch, spürten die Menschen die stärkste Intensität sieben. In dieser Stufe erschrecken sich die meisten Menschen und flüchten nach drau-ßen, viele Gegenstände fallen zu Boden, es kommt zu Rissen in Wänden.

Die Stadt Aachen bildete laut Lehmann eine „Insel“. Dort wurde das Beben mit der Intensität sechs (leichte Gebäudeschäden) wahrgenommen. In den umliegenden Orten dagegen wurde nur die Intensität fünf (stark) gefühlt, weil dort ein anderer Untergrund vorliegt. In Stufe fünf wird das Beben von den meisten Menschen in Gebäuden wahrgenommen. Schlafende erwachen. Gebäude erzittern, Geschirr klirrt.

Im Kreis Düren lag die Intensität zwischen Stufe fünf (stark) und sechs (leichte Gebäudeschäden). (cs)