Aachen - Rohrreiniger-Prozess: Aachener gesteht Attacken auf Spielplätzen

Aachen. Mit einem Geständnis des Beschuldigten begann vor der Schwurgerichtskammer am Aachener Landgericht der Prozess gegen den 53-jährigen Aachener Philipp S., der mehrfach ätzendes Rohrreiniger-Granulat auf Aachener Spielplätzen verstreut haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrfachen Mordversuch vor.

Insgesamt hatten in der Zeit zwischen Juni und September 2017 drei Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren gefährlichen Rohrreiniger-Kügelchen verschluckt und sich daran verätzt. Bei zwei Kindern konnte Schlimneres verhindert werden. Die giftige Substanz war auf Aachener Spiel- und Grillplätzen verteilt worden.

Am Tag des Prozessauftaktes in dem sogenannten Sicherungsverfahren gab der Beschuldigte an, er habe - anders, als es in der Ankkage formuliert ist - keinem der Kinder nach dem Leben getrachtet. Er habe sich von Eltern und den Kindern verfolgt gefühlt, sie hätten andauend seinen Namen Philipp gerufen. Im Aachener Westpark habe er auch Drogensüchtige vertreiben wollen, auch die hätten andauernd seinen Namen gerufen.



Die Staatsanwaltschaft wertet die Taten als fünffachen versuchten Mord und dreifache gefährliche Körperverletzung. Allerdings geht auch die Anklage von einem paranoiden Zustand des Angeklagten aus, der wahrscheinlich zu einer dauerhaften Einweisung in die Psychiatrie führen wird.



Der Anwalt von Philipp S. , Rainer Dietz, berichtete ebenfalls von wahnhaftem Erleben seines Mandanten, der keinem Kind nach dem Leben getrachtet habe. S war beim Verteilen der giftigen Kügelchen von einer versteckten Kamera der Polizei gefilmt worden. Er wurde am 13. September im Aachener Westpark festgenommen.