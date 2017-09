Rohrreiniger-Fall: Mann gesteht noch mehr Taten

Aachen. Der am Mittwoch in Aachen festgenommene Mann hat bei weiteren Vernehmungen am Donnerstagmorgen laut Staatsanwaltschaft alle Taten gestanden. Er hat demnach nicht nur Chemikalien auf Spielplätzen und Sitzbänken im Westpark verteilt.

Er ist vielmehr auch für die Chemieattacke auf zwei Grillplätze im Aachener Wald verantwortlich. Dort waren zwei Kleinkinder so verletzt worden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem hat der 53-jährige Aachener auch eingestanden, die Geräte und Sitzbänke auf den Spielplätzen im Westpark mit Kot beschmiert zu haben. Seit Mitte 2015 hatte es mehrere dieser Fälle gegeben, die Spielplätze mussten immer wieder gesperrt werden.

Als Motiv hat der Mann in den Vernehmungen laut Staatsanwaltschaft angegeben, er habe sich durch Kinderlärm belästigt und durch eine Vielzahl von Personen verfolgt gefühlt. Laut Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass der Mann psychisch krank ist. Auf seine Spur waren die Ermittler mit Spezialkameras gekommen, die an den Spielplätzen montiert wurden.

Bei der jüngsten Rohrreiniger-Tat am vergangenen Wochenende war der Täter gefilmt worden. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittler qualitativ hochwertige Fotos von dem Täter. Daraufhin gingen in kurzer Zeit etliche Hinweise auf den Mann ein, der genau gegenüber vom Eingang des Westparks und einem der Spielplätze wohnt. Dort wurde er festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten auch den Rohrreiniger. Bereits am Mittwochnachmittag hatte der Mann – wie von unserer Zeitung berichtet - in einer ersten Vernehmung die Taten eingeräumt.

