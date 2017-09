Rohrreiniger auf Spielplätzen: Tatverdächtiger Mann festgenommen

Aachen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Taten im Aachener Westpark, bei denen mehrfach ätzender Rohrreiniger auf Spielplätzen verteilt worden war und sich mehrere Kinder verletzt hatten, ist nach Informationen unserer Zeitung soeben ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen worden.

Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus genau gegenüber von einem der betroffenen Spielplätze am Eingang zum Westpark. Bislang noch unbestätigten Informationen zufolge sollen in der Wohnung des polizeibekannten Mannes auch Beweismittel sichergestellt worden sein.

Die Kriminalpolizei war dem Mann auf die Spur gekommen, nachdem wenige Stunden zuvor Fahndungsbilder veröffentlicht worden waren, auf denen der Täter sehr gut zu erkennen ist. Sie zeigen ihn bei seiner jüngsten Tat am frühen Montagmorgen, als er erneut Rohrreiniger im Westpark verstreut hatte. Sie waren mit Spezialkameras aufgenommen worden, die die Ermittler nach der Häufung der Taten im Sommer dort angebracht hatte.

Die Kripo ermittelte wegen eines versuchten Tötungsdelikts, da die Aufnahme der Chemikalie über den Mund für Kleinkinder tödliche Folgen haben kann. Verantwortlich sein könnte der Mann auch für zwei ähnliche Chemieattacken auf Grillplätze im Aachener Wald.

Auch dort waren Kinder verletzt worden, zwei mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zudem waren die Geräte und Bänke der Spielplätze im Westpark in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Kot beschmiert worden und mussten monatelang gesperrt bleiben.

Wir berichten aktuell weiter.