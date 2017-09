Rohrreiniger auf Spielplätzen: Täterfotos veröffentlicht

Aachen.

Im Fall des giftigen Rohrreinigungsmittels, das in den vergangenen Wochen fünfmal auf Spielplätzen und Grillhütten in Aachen verteilt wurde und drei Kinder verletzt hat, haben die Ermittler am Mittwoch Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Auf den Täter ist eine Belohnung ausgesetzt worden.