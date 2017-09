Rohrreiniger-Attacken auf Spielplätzen in Aachen: Westpark-Täter endlich gefasst

Aachen. Die Ermittler der Mordkommission „Westpark“ sind sich sicher: Bei einem am Mittwochnachmittag festgenommenen 53-jährigen Aachener handelt es sich um jenen Täter, der in den vergangenen Monaten mehrfach ätzenden Rohrreiniger auf Spielplätzen und Sitzbänken im Westpark verteilt hat. Zudem gehen sie davon aus, dass der Mann die Chemikalie auch auf zwei Grillplätzen im Aachener Wald verstreute.

Mehrere Kinder wurden verletzt, als sie mit den weißen Kügelchen in Kontakt kamen. An einer Grillhütte nahmen zwei Kleinkinder sie in den Mund und mussten mit Verätzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen versuchter Tötungsdelikte, da die Substanz für kleine Kinder tödlich sein kann.

Auf die Spur des dringend tatverdächtigen Mannes kamen die Ermittler mit versteckten Spezialkameras, die im Sommer an den Tatorten im Westpark platziert worden waren. Als der Täter am vergangenen Wochenende erneut zuschlug, wurde er dabei gefilmt. Die Aufzeichnungen lieferten der Polizei trotz Dunkelheit qualitativ hochwertige Bilder, auf denen der Mann deutlich zu erkennen ist.

Mit diesen Fotos wurde am Mittwochmorgen eine Öffentlichkeitsfahndung unter anderem über die Medien gestartet, nachdem Befragungen von Passanten im Westpark erfolglos blieben. Doch bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Bildmaterials gingen gezielte Hinweise auf den Verdächtigen bei der Kripo ein. Zeugen teilten mit, dass es sich bei dem Mann auf den Fotos um einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in direkter Nachbarschaft zum Westpark handelt. Das Haus ist zudem nur wenige Meter von einem der Spielplätze entfernt.

Vorführung beim Haftrichter

Der 53-Jährige wurde dort von Beamten der Mordkommission kurze Zeit später festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Dabei fanden die Ermittler eigenen Angaben zufolge einige Beweismittel – darunter auch den Rohrreiniger. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Präsidium gebracht. In einer ersten Vernehmung hat der Mann nach Informationen unserer Zeitung die Taten gestanden.

Am Donnerstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiteren Informationen zufolge ist er polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten, allerdings wegen kleinerer Straftaten wie übler Nachrede, Bedrohung und Sachbeschädigung. Wahrscheinlich ist, dass es sich bei dem Mann auch um jenen Täter handelt, der seit Mitte 2015 mehrfach Geräte und Sitzbänke auf denselben Spielplätzen mit Kot beschmierte.