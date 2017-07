Aachen/Berlin.

Was ihm in die linke Tasche hineingesteckt wird, wird ihm aus der rechten Tasche postwendend wieder herausgenommen. Edmund Ostlender kennt dieses Prinzip bei der Auszahlung seiner Altersbezüge seit Jahren. Während sich andere Rentner über jede noch so kleine Erhöhungen ihres Ruhegeldes freuen können, geht der 84-Jährige regelmäßig leer aus.